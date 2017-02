Despre P.S. Dorimedont (Cecan) – Tatiana Doibani Vă prezentăm o nouă emisiune din ciclul “Personalităţi marcante ale Ortodoxiei din Moldova”, care este dedicată Preasfințitului Dorimedont Cecan (1961-2006), Episcop de Edineț și Briceni. Continuăm să prezentăm amintirile unor oameni care l-au cunoscut pe acest mare ierarh al Bisericii Ortodoxe din Moldova. În această emisiune despre P.S. Dorimedont ne vorbeşte Tatiana Doibani, profesoară de istorie la liceul teoretic „Gaudeamus” din Chișinău, preşedintele Asociaţiei pentru Educaţia Creştin Ortodoxă. Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser. februarie 4, 2017

Frica – îngrădire a libertății Vă prezentăm înregistrarea conferinţei din 26 mai 2016, susţinută la Chişinău de către Arhimandritul Nicodim Petre, coordonatorul Departamentului Misiune pentru Tineret al Arhiepiscopiei Iaşilor, România. Tema conferinţei este "Frica – îngrădire a libertății". ianuarie 24, 2017

Despre singurătate Vă prezentăm o nouă emisiune din ciclul Convorbiri duhovniceşti în care discutăm cu Arhimandritul Augustin (Zaboroșciuc), nevoitor al Mănăstirii Curchi şi autor a mai multor cărţi, despre singurătate şi felurile ei, despre cauzele aflării omului în ea, oferind sfaturi celor care suferă de singurătate. decembrie 28, 2016

De Crăciun dăruieşte bucurie! În acest an, de sărbătoarea Naşterii Domnului, Asociaţia Obştească „LOGOS" vine cu un apel către toţi oamenii de bună-credinţă de a ajuta două persoane aflate în situaţii dificile. 1.Alexei Alexei Marii este un bărbat în vârsta de 56 de ani din satul Piscăreşti, raionul Rezina. Din cauza unei tromboze, a fost supus unei operaţii chirurgicale în urma căreia i-a fost amputat piciorul stâng. De asemenea, el este diagnosticat cu fibrilaţie atrială şi trombembolie.



(continuare…) decembrie 23, 2016

Taina fărădelegii și lucrarea lui antihrist Vă prezentăm înregistrarea conferinţei din 18 mai 2016, susţinută la Chişinău de către Părintele Dionisie Ignat de la mănăstirea Albac, România. Tema conferinţei este "Taina fărădelegii și lucrarea lui antihrist". octombrie 29, 2016

Tinerii și Biserica Vă prezentăm înregistrarea conferinţei din 7 aprilie 2016, susţinută la Chişinău de către Părintele Stareţ Iustin (Miron) şi Ieromonahul Pantelimon (Şuşnea) de la mănăstirea Oaşa (județul Alba, România). Tema conferinţei este "Tinerii și Biserica". iunie 7, 2016

Să nu întoarcem spatele celor aflaţi în suferinţă! De Paşti, toţi creştinii simt bucuria Învierii Domnului, eveniment care ne-a făcut posibilă mîntuirea. Nu este exclus nimeni de la împărtăşirea acestui entuziasm spiritual, iar cel mai bun exemplu îl reprezintă chipurile fericite ale persoanelor de lîngă noi care, din diverse motive, nu pot duce o viaţă normală.

(continuare…) aprilie 27, 2016

Alimentaţia copilului Vă prezentăm o nouă emisiune din ciclul "Cultura sănătăţii", la care am avut-o în calitate de invitat special pe dna dr. conf. Floarea Damaschin, doctor în ştiinţe medicale, medic primar în igiena alimentaţiei, mediului şi copilului, conferenţiar la Facultatea de medicină din Constanţa. Dumneaei are o vastă activitate profesională, susţinută prin publicarea unor cărţi de specialitate, dar şi pentru publicul larg. Tema abordată în această emisiune este Alimentaţia copilului. Doamna doctor a vorbit atât despre alimentaţia corectă a copilului, cât şi a întregii familii. aprilie 19, 2016

