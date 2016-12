Arhim. Augustin (Zaboroșciuc) – Viaţa în Hristos dincolo de simbolisme

Vă prezentăm înregistrarea discuţiei cu tinerii a Arhimandritului Augustin (Zaboroșciuc), nevoitor al Mănăstirii Curchi şi autor al mai multor cărţi, tema discutată fiind „Viaţa în Hristos dincolo de simbolisme”.

Această întâlnire a avut loc pe 21 octombrie 2015, în cadrul serilor duhovniceşti organizate în fiecare miercuri la Biserica „Întâmpinarea Domnului” din incinta USM.

Părintele s-a referit la necesitatea unei vieţi hristocentrice. De asemenea, s-a discutat despre profunzimea cuvântului Evanghelic, responsabilitatea creștinilor în perioada actualelor crize, nevoia de mărturisire curată ş.a.

