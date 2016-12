Vă prezentăm înregistrarea discuţiei cu tinerii a doctorului în Teologie Nicolae Fuştei, specialist în Drept Canonic bisericesc, din 28 octombrie 2015, tema discutată fiind “Condiții canonice la Taina Cununiei”.

Această întâlnire a avut loc în cadrul serilor duhovniceşti organizate în fiecare miercuri la Biserica „Întâmpinarea Domnului” din incinta USM

Inviatatul serii s-a referit la Taina Cununiei în Biserica ortodoxă, explicând care sunt condiţiile întemeierii unei familii binecuvântate de Dumezeu și care sunt impedimentele care nu ar permite formarea acesteia.

