Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

De Paşti, toţi creştinii simt bucuria Învierii Domnului, eveniment care ne-a făcut posibilă mîntuirea. Nu este exclus nimeni de la împărtăşirea acestui entuziasm spiritual, iar cel mai bun exemplu îl reprezintă chipurile fericite ale persoanelor de lîngă noi care, din diverse motive, nu pot duce o viaţă normală.



Boala psihică nu ignoră calităţile omului. Biserica învaţă că şi un bolnav mintal este purtătorul chipului lui Dumnezeu, rămînînd fratele nostru care are nevoie de milostivirea şi ajutorul nostru. Să arătăm o adevărată dragoste faţă de cei aflaţi în durere, toate mădularele suferind împreună cu mădularul care suferă (I Corinteni 12, 26).

Să nu fim indiferenţi, să luăm exemplul celor patru oameni din pilda slăbănogului care, prin osteneală, s-au arătat plini de dragoste faţă de apropiatul lor.

În perioada 15 aprilie – 21 mai 2016 Asociaţia Obştească “LOGOS” organizează campania de binefacere pentru bolnavii Internatul psihoneurologic din Brînzeni.

Acest internat este amplasat în satul Brîzeni, raionul Edineţ, la o distanţă de 225 km de municipiul Chişinău. Internatul psihoneurologic este instituţie prestatoare de servicii socio-medicale, pentru persoane adulte cu dizabilităţi mintale pentru o perioadă temporară sau permanentă.

La momentul actual in instituţie sunt internaţi 280 de bolnavi, dintre care 20 sunt imobilizaţi la pat.

Asociaţia Obştească “LOGOS” vine cu un apel către toţi creştinii de a ajuta aceste persoane bolnave, ca fiecare bolnav să primească căte un mic cadou de sărbătoarea Sfintelor Paşti. Dintre nevoile instituţiei se numără un televizor, încălţăminte de vară şi alte lucruri ce ar putea fi de folos bolnavilor.

Să nu întoarcem spatele celor aflaţi în suferinţă!

Pentru mai multe informaţii şi pentru a transmite ajutorul îi puteţi contacta pe:

Preotul Veaceslav (preşedinte AO „LOGOS”)

tel. mob. /+373/ 69840840

tel. mob. /+373/ 79380879

email: veaceslav.bodarev@gmail.com

skype: bodarevveaceslav1

Victor (administratorul LOGOS.MD)

tel. mob. /+373/ 69077990

email: info@logos.md

skype: victor.logos

Viorica

tel. mob. /+373/ 69683916

