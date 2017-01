Despre P.S. Dorimedont (Cecan) – Pr. Vasile Ciobanu şi Pr. Pavel Borșevschi

Iubiţi creştini, Radio LOGOS a inaugurat un ciclu de emisiuni cu genericul “Personalităţi marcante ale Ortodoxiei din Moldova”.

Prima emisiune este dedicată Preasfințitului Dorimedont Cecan (1961-2006), Episcop de Edineț și Briceni.

Vă prezentăm biografia P.S. Dorimedont, precum şi amintirile unor oameni care l-au cunoscut pe acest mare ierarh al Bisericii Ortodoxe din Moldova:

– Protoiereul Vasile Ciobanu, parohul Bisericii „Sf. Nicolae” din Costeşti, r-nul Ialoveni;

– Protoiereul Pavel Borșevschi, parohul Bisericii „Sf. Dimitrie” din Chișinău.

Audiţie plăcută!

