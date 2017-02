Despre P.S. Dorimedont (Cecan) – Tatiana Doibani

Vă prezentăm o nouă emisiune din ciclul “Personalităţi marcante ale Ortodoxiei din Moldova”, care este dedicată Preasfințitului Dorimedont Cecan (1961-2006), Episcop de Edineț și Briceni.

Continuăm să prezentăm amintirile unor oameni care l-au cunoscut pe acest mare ierarh al Bisericii Ortodoxe din Moldova. În această emisiune despre P.S. Dorimedont ne vorbeşte Tatiana Doibani, profesoară de istorie la liceul teoretic „Gaudeamus” din Chișinău, preşedintele Asociaţiei pentru Educaţia Creştin Ortodoxă.

