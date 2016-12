Ierom. Petru Pruteanu – Despre monahism

Vă prezentăm o nouă emisiune din ciclul Viaţa monahală, în care ieromonahul Petru Pruteanu ne vorbeşte despre monahism, semnificaţiile şi istoricul apariţiei acestuia, despre vocaţia de a fi monah şi importanţa respectării normelor monahale, precum şi despre rolul stareţului în viaţa duhovnicească a celor din obştea mănăstirii.

