Cum să educăm copilul într-o familie unde un soţ e un credincios mai râvnitor şi altul mai puţin sau deloc?

Vă prezentăm o nouă emisiune din ciclul Întreabă preotul, în care preoţii răspund la întrebările radioascultătorilor trimise la adresa radio@logos.md.

În această emisiune ieromonahul Petru Pruteanu (administratorul www.teologie.net) ne răspunde la întrebarea Cum să educăm copilul şi să păstrăm pacea într-o familie unde un soţ e un credincios mai râvnitor şi altul mai puţin sau deloc?

