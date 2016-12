Vă prezentăm înregistrarea conferinţei din 7 aprilie 2016, susţinută la Chişinău de către Părintele Stareţ Iustin (Miron) şi Ieromonahul Pantelimon (Şuşnea) de la mănăstirea Oaşa (județul Alba, România).

Tema conferinţei este “Tinerii și Biserica”.

