De Crăciun dăruieşte bucurie!

În acest an, de sărbătoarea Naşterii Domnului, Asociaţia Obştească „LOGOS” vine cu un apel către toţi oamenii de bună-credinţă de a ajuta două persoane aflate în situaţii dificile.

1.Alexei

Alexei Marii este un bărbat în vârsta de 56 de ani din satul Piscăreşti, raionul Rezina. Din cauza unei tromboze, a fost supus unei operaţii chirurgicale în urma căreia i-a fost amputat piciorul stâng. De asemenea, el este diagnosticat cu fibrilaţie atrială şi trombembolie.





Alexei locuieşte singur, nu are copii. Este şomer, dar îngrijeşte de mama sa în vârsta de 75 de ani, în măsura posibilităţilor. Neavând alte surse de venit în afara pensiei de invaliditate, Alexei nu reuşeşte să cumpere toate medicamentele prescrise sau să vină pentru consultaţia medicului în capitală.

Bărbatul are nevoie de o proteză de picior. Costul acesteia, inclusiv instalarea, tratamentul şi reabilitarea, este de aproximativ 3000 euro.

Pentru detalii apelaţi la: 069015591 (Alexei).

Rechizite bancare:

Lei (MDL):

Benefeciar: Marii Alexei

IDNP: 2004028096757

IBAN: MD07ML0000002259A5542581

BC „Moldindconbank” S.A., filiala or. Şoldăneşti

Codul băncii: MOLDMD2X355

Euro (EUR):

Beneficiary: Alexei Marii

Beneficiary IBAN: MD07ML0000002259A5542581

Beneficiary Bank: BC „Moldindconbank” S.A., Moldova, SWIFT: MOLDMD2X

Correspondent bank: Banco de Sabadell, Sabadell, Spain, SWIFT: BSABESBBXXX

Dolari SUA (USD):

Beneficiary: Alexei Marii

Beneficiary IBAN: MD07ML0000002259A5542581

Beneficiary Bank: BC „Moldindconbank” S.A., Moldova, SWIFT: MOLDMD2X

Correspondent bank: The Bank of New York Mellon New York, USA, SWIFT: IRVTUS3N

=====================================

Un tânăr din satul Bursuceni, raionul Sângerei, are nevoie de ajutor pentru a supravieţui şi pentru a-şi putea creşte fiul de zece luni. Dinu Paşa, în vârstă de 34 de ani, suferă de o boală gravă. La sfârşitul anului 2015, el a fost diagnosticat cu anemie aplastică, o afecţiune rară a sângelui, în care măduva osoasă încetează să mai producă globule roşii şi albe ale sângelui. Viaţa bărbatului este pusă în pericol.

Dinu Paşa a aflat că este grav bolnav atunci când i s-a născut feciorul Gheorghiţă. El nu a vrut să umbrească fericirea familiei, aşa că a ţinut în secret vestea pe care i-au dat-o medicii.

Dinu are nevoie de un transplant de măduvă, dar suma necesară pentru intervenţia care poate fi făcută într-un spital din Germania este enormă pentru familia Paşa.

Medicii de la Institutul Oncologic din capitală confirmă diagnosticul stabilit anterior.

Până la operaţie, Dinu spune că trebuie să ia un medicament scump, care nici nu se găseşte în farmaciile din Moldova.

În prezent, familia Paşa supravieţuieşte cu doar câteva sute de lei pe lună, adică alocaţia pentru copil, care este de 540 de lei, şi pensia de invaliditate a lui Dinu, de 200 de lei. Mai mult, acum patru ani a murit mama bărbatului, care, la fel, a suferit de anemie aplastică. Atunci familia a luat un credit care nu a fost restituit nici până astăzi.

Cei care vor să-l ajute pe Dinu îl pot contacta la numărul de telefon 069661023 sau pot depune bani în contul deschis în acest scop:

Pentru transferuri în lei MDL:

Beneficiar: PAȘA DINU

IDNP: 0992204220529

SWIFT Codul Băncii : VICBMD2X

Banca beneficiară : B.C. „Victoriabank” SA, Filiala 14 Chișinău

Nr. Cont de CARD: MD19VI225911511110820148

Codul IBAN în MDL (cont current): MD77VI022332500000316MDL

Pentru transferuri în EUR:

Beneficiary: PAȘA DINU

IDNP: 0992204220529

Beneficiary’s Bank: BC “Victoriabank” S.A. Chişinău, Moldova

SWIFT Code: VICBMD2X

IBAN Code: MD50VI022332500000119EUR

Address (domiciliu): Republica Moldova, or.Sîngerei, s.Bursuceni

Correspondent bank: DZ Bank AG, Frankfurt/Main, Germany, SWIFT Code : GENODEFF

=====================================

Să le aducem bucuria sărbătorii Naşterii Domnului!

Campania de binefacere va dura până la 14 ianuarie 2017.

Pentru mai multe informaţii şi pentru a transmite ajutorul îi mai puteţi contacta pe:

Preotul Veaceslav (preşedinte AO „LOGOS”)

tel. mob. /+373/ 69840840

tel. mob. /+373/ 79380879

email: veaceslav.bodarev@gmail.com

skype: bodarevveaceslav1

Victor (administratorul LOGOS.MD)

tel. mob. /+373/ 69077990

email: info@logos.md

skype: victor.logos